منصة Watch it تروج لـ "الكبير أوى 8" بـ 6 صور جديدة من الكواليس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 09:32 مساءً - طرحت منصة Watch it الرقمية، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، 6 صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل الكبير أوي 8 للنجم أحمد مكي، والمقرر طرحه ضمن السباق الرمضاني القادم، ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية الصور عبر فيس بوك، وكتبت: "الكبير أوي خلف الكواليس، انتظروا النجم أحمد مكي في مسلسل الكبير أوى 8 على Watch it".

الكبير أوي خلف الكواليس 1

الكبير أوي خلف الكواليس

الكبير اوي في الكواليس

جانب من الكبير أوي خلف الكواليس

لقطة من الكواليس

مشهد من الكبير أوي

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل طرحت البرومو التشويقي له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي سيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير، كما اعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلاً عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيفى شرف.

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف، إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عددا من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.