نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة جديدة لمالكي شقق الإسكان وبيت الوطن: مهلة استلام ممتدة وشروط ميسّرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعد وزارة الإسكان مصدر إشراق لأصحاب الشقق ووحدات بيت الوطن، حيث أظهر اهتمام المواطنين المتزايد والبحث المكثف في محركات البحث للحصول على أخبار إيجابية. في اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور "عاصم الجزار"، وزير الإسكان، تمت الموافقة على فترة استلام وحدات سكنية تم الإعلان عنها في عام 2023 بمشروعات مثل "دار مصر- سكن مصر- جنة- الحصة العينية- الإسكان المتميز..." ووحدات بيت الوطن في المدن الجديدة.

الفرصة متاحة لمدة نحو شهرين من وقت الإعلان لمن يتطلعون للاستفادة من هذا الإعلان.

وأكد وزير الإسكان على ضرورة التعامل بأسعار الوحدات الحالية ووضع الشروط اللازمة للاستفادة من هذه الفرصة.

من بين هذه الشروط:

1. أن تكون الوحدة غير مخصصة للغير وغير معروضة لإعادة البيع.

2. القيام بالتنازل عن أي مشاكل قانونية تم رفعها على الهيئة أو جهاز المدينة.

3. عدم استرداد المبالغ المدفوعة على حساب الوحدة السكنية.

4. سداد المبالغ المستحقة على قطع الأرض المحملة بالأعباء.

فيما يتعلق بالتيسيرات، نفى الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن يكون هناك ترحيل للأقساط أو تيسيرات حاليًا.

أشار إلى أن هذه التيسيرات لا تشمل الأراضي الصغيرة التي تمت معالجتها والتي تم سدادها بالفعل.

كما أكد على أن التيسيرات لا تسري على الأراضي المخصصة لبناء منازل الأفراد، مع وجود شرط إلزامي بعدم استرداد المبالغ المدفوعة لحساب القطعة الأرضية.