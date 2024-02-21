نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة المعاشات في مصر 2024.. تفاصيل ومواعيد الصرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تثير قضية زيادة المعاشات لعام 2024 اهتمام الكثيرين الذين يبحثون عن موعد الصرف والنسب المحددة. صدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف دعم الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، حيث تتضمن هذه الزيادة نسبة تصل إلى 15%.

تعرّف على جميع التفاصيل حول هذه الزيادة وموعد صرفها في الفقرات التالية.

موعد زيادة المعاشات لعام 2024



أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن نسبة الزيادة بنسبة 15%، وفقًا للقانون الجديد.

بالرغم من أن موعد صرف الزيادة يكون عادة في يوليو من كل عام، قررت الحكومة هذا العام صرف المعاش مبكرًا في 1 مارس 2024.

يأتي هذا الإجراء لمساعدة المواطنين على تحمل تكاليف شهر رمضان الكريم الذي يبدأ في 11 مارس.

نسب زيادة المعاشات لعام 2024



نظرًا لأهمية معرفة الزيادة بالأرقام، يمكن تلخيص نسب الزيادة كما يلي:

إذا كان المعاش 1300 جنيهًا، سيصل إلى 1495 جنيهًا.

إذا كان المعاش 1500 جنيهًا، سيصل إلى 1725 جنيهًا.

إذا كان المواطن يأخذ 1600 جنيه سيصل المعاش إلى 1840 جنيه.

إذا كان المواطن يأخذ 2000 جنيه سيصل المعاش إلى 2300 جنيه.

إذا كان المواطن يأخذ 2300 جنيه سيصل المعاش إلى 2645 جنيه.

إذا كان المواطن يأخذ 2600 جنيه سيصل المعاش إلى 2990 جنيه.

إذا كان المواطن يأخذ 2900 جنيه سيصل المعاش إلى 3335 جنيه.

إذا كان المواطن يأخذ 3200 جنيه سيصل المعاش إلى 3680 جنيه.

إذا كان المواطن يأخذ 3500 جنيه سيصل المعاش إلى 4025 جنيه.

إذا كان المواطن يأخذ 3800 جنيه سيصل المعاش إلى 4370 جنيه.

إذا كان المواطن يأخذ 4100 جنيه سيصل المعاش إلى 4715 جنيه.

إذا كان المواطن يأخذ 4400 جنيه سيصل المعاش إلى 5060 جنيه.

إذا كان المواطن يأخذ 4700 جنيه سيصل المعاش إلى 5405 جنيه.

تصل عدد المستفيدين من المعاشات إلى 13 مليون مستفيد، وستبلغ قيمة الزيادة 74 مليار جنيه، ستُخصص لصندوق المعاشات والتأمينات وفقًا للقوانين النافذة.



تعتبر زيادة المعاشات لعام 2024 خطوة إيجابية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ذات الدخل المحدود، مع تحديد موعد الصرف في مارس لتسهيل استعداد المواطنين لشهر رمضان.