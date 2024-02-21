نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التموين تعلن استقبال تسجيل المواليد عبر بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع الكثير من المواطنين في كافة محافظات مصر إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية، بطاقة التموين التي أطلقتها الدولة بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتسهيل الأمور، حيث يقوم المواطنين الذين يحملون البطاقة التموينية بصرف السلع التموينية كما يمكنهم صرف خبز المدعم من الدولة.

وأعلنت وزارة التموين عن إضافة المواليد الجدد في البطاقة عبر بوابة مصر الرقمية تبعا للشروط والمعايير المحددة، ولفئات محددة.



خطوات إضافة المواليد في بوابة مصر الرقمية

الدخول إلى منصة مصر الرقمية من هنا.

تسجيل الدخول إذا كان المواطن يملك حساب، إذا لم يكن لديه حساب يتم الضغط على إنشاء حساب.

الضغط على الخدمات التموينية من الشاشة الرئيسية الظاهرة أمامك.

الضغط على خدمة إضافة أفراد الأسرة من خلال قائمة خدمات.

كتابة رقم البطاقة التموينية والاسم الرباعي للابن المراد إضافته والرقم القومي الخاص به في الخانات المطلوبة.

قم بتوضيح صلة القرابة للمولود واختيار صفة “ضم الأبناء”.

الضغط على زر الإضافة.



شروط إضافة المواليد الجدد

ألا يزيد المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

ألا يقل عمر الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

ألا يزيد الدخل الشهري لصاحب البطاقة عن 3000 جنيه.

لا يمكن إضافة أكثر من طفلين في بطاقة الأب والأم.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد في بطاقة التموين



أسر التكافل والكرامة والتكافل الاجتماعي.

ذو الاحتياجات الخاصة.

شهداء الجيش والشرطة.

أسر الضمان الاجتماعي.

الأسر الفقيرة.



الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد في بطاقة التموين