نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع داره: الحكومة تُعلن عن 3000 شقة جديدة وتفاصيل الحجز والتقسيط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتزايد إقبال الباحثين عن شقق سكنية في ظل إعلان الحكومة عن مشروع "داره" الذي يتضمن 3000 شقة جديدة، حيث قدم رئيس صندوق التنمية الحضرية، خالد صديق، توضيحات حول الشروط وآلية الحصول على هذه الوحدات.

المشروع وتفاصيله



أكد صديق في مداخلة هاتفية لبرنامج "عقار واستثمار" على قناة Ten، أن المرحلة الثانية من "داره" تشمل 3000 وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن الأسعار ستظل معقولة وستقدم بتخفيضات تصل إلى أقل من الأسعار الحالية، مؤكدًا جاهزية الوحدات للسكن واكتمال التشطيبات.

مواعيد الطرح



أشار صديق إلى أن إقبال الجماهير سيؤدي إلى طرح المرحلة الثانية قريبًا، وأن المرحلة الثالثة ستكون متاحة بعد شهر رمضان لعام 2024.

الشروط والحجز



فيما يخص شروط التقديم، أوضح صديق أنه لا توجد قيود على المواطنين الراغبين في الحصول على شقق "داره".

الحجز يتم عبر سداد مقدم جدية الحجز بنسبة 15%، ويتم دفع باقي قيمة الوحدة على أقساط لمدة خمس سنوات دون فوائد. يمكن للمتقدمين دفع قيمة الوحدة كاش بخصم 8%.

آلية الحجز



يُنفّذ الحجز من خلال إيداع مقدم التعاقد في حساب صندوق التنمية الحضرية بفروع بنك القاهرة، مع تأكيد عدم وجود رسوم إضافية للوسطاء أو أطراف ثالثة.