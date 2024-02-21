انطلاق مسابقة وزارة الأوقاف 2024.. آخر موعد للتسجيل في مسابقة وزارة الأوقاف 2024 الرابط من هنا

أحمد جودة - القاهرة - انطلاق مسابقة وزارة الأوقاف 2024.. آخر موعد للتسجيل في مسابقة وزارة الأوقاف 2024 سجل الآن

شروط التسجيل في مسابقة وزارة الأوقاف 2024 تُعلن وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم للعديد من الوظائف عبر موقعها الإلكتروني، وتتوفر هذه الوظائف للراغبين في العمل بالوزارة، ويجب على المتقدمين الاطلاع على الشروط المطلوبة وضرورة توافرها لديهم قبل التقديم.

شروط التسجيل في مسابقة وزارة الأوقاف 2024



يُعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة الأوقاف لتعاقد عدد 1000 وظيفة لإمام وخطيب ومدرس في موازنة الوزارة والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية. يُشترط على المتقدمين الاطلاع على الشروط المطلوبة وضرورة توافرها لديهم قبل التقديم.



موعد التقديم في مسابقة وظائف وزارة الأوقاف هو من 1 إلى 16 مارس 2024، ويتم التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية الخاص بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من هنا .



الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة الأوقاف تشمل:

الجنسية المصرية.

سليمة السيرة والسمعة.

عدم صدور حكم جنائي أو قرار تأديبي نهائي مخل بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم رد اعتبار المتقدم.

عدم فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

عدم تجاوز السن الأعلى 40 عامًا.

حاصل على الدرجة الجامعية من إحدى كليات جامعة الأزهر المحددة.

التقدير العام مقبول فأعلى.

اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة.

الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

تقديم إقرار بالقبول بالعمل في أي مكان بمصر.

سداد رسوم الإيداع المحددة.

يجب على المتقدمين احترام هذه الشروط وتقديم المستندات المطلوبة وفقًا لتعليمات الإعلان.