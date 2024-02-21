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أحمد جودة - القاهرة - أسواق الألعاب الرقمية في مصر.. فرص هائلة ومستقبل واعد

صناعة الألعاب الرقمية الناشئة في مصر

صرّح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور “عمرو طلعت” بأن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير القطاع الرقمي في البلاد من خلال زيادة دورات التعليم الافتراضي ومراكز مصر الرقمية.

وأشار سيادته إلى أن الدولة تمتلك 20 مركزًا رقميًا في 20 محافظة من محافظاتها وتخطط لافتتاح 7 مراكز جديدة خلال العام الحالي بغرض توفير مركزًا رقميًا في كل محافظة على أقل تقدير.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أشار سيادته إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها أيضًا في عملية إعداد الكوادر من خلال تقديم دورات تدريبية متاحة عبر منصة وزارة الاتصالات والمعلومات وتشمل كافة المصريين المقيمين داخل البلاد.

كما نوه سيادته إلى الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في قطاع التصنيع الإلكتروني عبر جذب مجموعة كبيرة من الشركات العالمية لإتمام عمليات تصنيع الهواتف المحمولة داخل القُطر المصري.

مركز الإبداع المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة يضم 24 شركة منها 16 شركة محلية و9 شركات عالمية، مع تسخير الوزارة لكافة الامكانات الضرورية حتى تتمكن هذه الشركات من الإنتاج ونقل خبراتها لنظيرتها المحلية.

وقال سيادته أن مصر تمتلك الآن 15 لاعبًا ومطورًا يشارك بعضهم في مجموعة من المسابقات المحلية والعالمية بالإضافة إلى أكثر من 20 شركة مصرية تعمل في مجال تطوير الألعاب الرقمية.

واختتم سيادته الكلمة التي تم إلقائها أمام مجلس الشيوخ بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بإقامة مسابقة منذ عامين بين مختلف مدارس الجمهورية في تطوير الألعاب الرقمية بهدف تهيئة جيل قادر على المنافسة في سوق الألعاب الرقمية العالمي.

أبرز الألعاب الرقمية بالأسواق المصرية



نشر موقع Similarweb تقريرًا بأبرز الألعاب والتطبيقات التي شهدت نموًا خلال الأشهر الماضية في سوق الألعاب الرقمية داخل مصر.

في المركز الأول، حافظت لعبة PUBG على مركزها وهي لعب تقع ضمن فئة الألعاب القتالية الجماعية، وتحظى هذه اللعبة بشهرة كبيرة إذ يعتبرها البعض وسيلة تواصل اجتماعي منفصل عند البعض!



وفي المركز الثاني جاءت لعبة Jackpot Magic وهي لعبة كازينو سلوتس. ماكينات سلوتس هي واحدة من أشهر ألعاب المراهنة وتجذب كثير من اللاعبين نظرًا لبساطة قواعدها.

يُعد كازينو 888 واحد من أشهر المواقع التي تقدم ألعاب ماكينات سلوتس وغيرها من ألعاب الطاولة الشهيرة للاعبين مثل ألعاب الروليت والبوكر والبلاك جاك.

يمنح كازينو 888 لاعبيه مكافأة ترحيبية عند التسجيل والحصول على حساب كما يوفر باقة كبيرة جدًا من ألعاب الكازينو لايف كذلك.

تتنوع الفئات التي تقع فيها ألعاب المراهنة الشهيرة، فبينما تأتي ألعاب سلوتس في فئة ألعاب الحظ تأتي ألعاب أخرى مثل البوكر في ألعاب المهارة.

وفي المركز الثالث جاءت لعبة EA Sports FC 24 Companion وهي النسخة الرسمية للعبة EA الرياضية لكرة القدم للجوال.

بالطبع تُعد رياضة كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى في معظم البلدان العربية وخاصة مصر، ومن أبرز أيقوناتها حاليًا النجم المصري محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول.

وفي المركز الرابع تأتي لعبة Candy Crush Saga وهي لعبة شهيرة تساعد على الاسترخاء لبساطتها وهي من تطوير شركة King.

وفي المركز الخامس والأخير هناك لعبة Free Fire: The Chaos وهي لعبة قتال جماعية يتقاتل فيها فريق مكون من أربعة أفراد مع فريق أخرى، ويمكن للاعبين شراء الأسلحة وخلافه.

الملتقي المصري لمطوري الألعاب الرقمية



تجرى فعاليات الملتقى المصري لمطوري الألعاب الرقمية عام 2024 في الفترة الممتدة ما بين 17 من شهر براير وحتى 24 من نفس الشهر في القرية الذكية.

يشمل المؤتمر عدة فعاليات أولها هو قيام المشاركين بتطوير الألعاب والتعاون بشكل إبداعي، كما يقام أيضًا فاعلية فنية بغرض تنظيم إنتاجات المشاركين وعرضها للجمهور في اليوم الأخير للملتقى.

كما يمكن للمشاركين عرض ألعابهم المستقلة التي قاموا بتطويرها، وأخيرًا، يخصص المؤتمر ركنًا منفردًا للألعاب الجديدة بحيث يمكن للمشاركين اختبار وتجربة هذه الألعاب.

وفي اليوم الأخير للمؤتمر، تقوم الهيئة المنظمة بتنظيم احتفالًا ختاميًا بهدف عرض الألعاب التي طورها المشاركون أثناء المؤتمر، وبعض الألعاب الفردية المختارة كذلك.

فكرة المؤتمر تعتمد على التكثيف، أي إنجاز قدرًا كبيرًا عبر توفير بيئة مستقلة بعض الشيء للمبدعين وحثهم على التواصل مع مبدعين آخرين بهدف إنتاج منتجات مميزة.

الملتقى يأتي ضمن الدور الكبير الذي يقوم به معهد تكنولوجيا المعلومات المصري بغرض تطوير صناعة الألعاب الرقمية داخل مصر.

والملتقى واحد من الفاعليات التي يقدمها المعهد بجوار مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية والندوات التعليمية التي يعقبها تقديم شهادات احترافية.

ويهدف المعهد إلى تجهيز جيلًا من الشباب القادر على تطوير الألعاب الرقمية داخل الأسواق المصرية بغرض تصدير البرمجيات من ناحية، ومن ناحية أخرى حيازة جزءًا من سوق الألعاب الرقمية العالمي.

تشير الإحصائيات إلى أن سوق الألعاب الرقمية العالمي أصبح سوقًا لا يستهان به حيث تقدّر قيمة الاستثمارات فيه بنسبة 200 مليار دولار أمريكي سنويًا.

Meta Title: أسواق الألعاب الرقمية في مصر

Meta Desc: أسواق الألعاب الرقمية في مصر وأبرز الألعاب الرقمية بالأسواق المصرية وجهودات الحكومة المصرية لتطوير الألعاب والدخول إلى النطاق العالمي للصناعة