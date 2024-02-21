وزيرة الهجرة تشارك في احتفال دولة الكويت بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 11:28 مساءً - شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالات سفارة الكويت بالقاهرة، بمناسبة العيد الوطني الثالث والستين لدولة الكويت، وعيد التحرير للبلاد الثالث والثلاثين، وذلك بدعوة من السفير غانم صقر الغانم، سفير الدولة بالقاهرة، والسفير طلال خالد المطيري، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، وبحضور عدد من السادة الوزراء والسفراء العرب والأجانب وكبار السياسيين والشخصيات العامة.

وأعربت الوزيرة عن خالص تهنئتها للشعب الكويتي الشقيق بهذه المناسبة السعيدة، متمنية للكويت الشقيق دوام الازدهار والتنمية، مؤكدة أن العدد الضخم من المشاركين في الاحتفال بالعيد الوطني للكويت بمصر، إنما يعكس بصدق مكانة الكويت قيادة وشعبا في قلوب المصريين، وأن هذه المناسبة تعد تظاهرة سنوية في حب الكويت وأهلها.

ومن ناحيتها، أشادت السفيرة سها جندي بعمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والكويتي، مشيرة إلى أننا في مصر نعتبر أشقاءنا العرب في بلدهم الثاني، كما ثمنت حسن استضافة الكويت للجالية المصرية، والتي تعد من أكبر الجاليات المصرية في الخليج، مؤكدة أن هناك روابط تاريخية بين مصر والكويت.

وأضافت الوزيرة أن ثمة مواقف مشرفة تجمع الكويت ومصر حيال الكثير من القضايا الوطنية، وأن العلاقات الكويتية المصرية تعد نموذجًا متميزًا للشراكة من أجل التنمية، مضيفة أن مصر تستقبل عددًا كبيرًا من الدارسين الكويتيين في الجامعات والمعاهد المصرية، كما يسهم المصريون بالكويت في تحقيق نهضة مستدامة للمجتمع الكويتي، في مختلف المجالات التي يعملون فيها، مؤكدة أن العلاقات الأخوية مع الكويت الشقيق تقوم على دعائم تؤكد عمق وعراقة الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين، والذي يمثل نموذجًا للعلاقات الاستراتيجية في العالم العربي.