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شوبير : طائرة بعثة الأهلي تتعرض لحادث فى مطار أكرا ومطالب بتأجيل لقاء ميدياما لعدم قدرة الفريق الوصول لكوماسى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 12:32 صباحاً - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن بعثة النادى الأهلى حاليا متواجدة فى مطار أكرا، بعد حدوث تصادم من ناقلة الطائرات بطائرة الأهلى، وعدم قدرتها على نقل البعثة إلى كوماسى.

 

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "بعثة في مطار أكرا تبحث عن مكان للمبيت به بعد تعرض الطائرة الخاصة لاصطدام من المعدة التي تنقل الطائرة، وتحتاج لإصلاحات وعدم قدرتها على نقل البعثة إلى كوماسي، المدينة التي تستضيف المباراة، وليس هناك طيران داخلي".

 

وأضاف شوبير: "الأهلي يسعى حاليا لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لعدم قدرة البعثة للوصول لكوماسى لعدم وجود طيران داخلى، وهناك تفكير حاليا بإرسال طائرة من القاهرة إلى أكرا لنقل البعثة".

 

وتابع شوبير: "كل البعثة بصحة جيدة ولا يوجد أى أزمات فى البعثة سوى أنهم متواجدين فى المطار حتى الآن، وكل المسئولين هناك من سفارة تبحث عن مكان لتسكين البعثة للمبيت اليوم".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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