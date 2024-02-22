مرحب شهر الصوم.. موعد بداية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام الأقصر والأطول

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القليل من الأيام ويأتي شهر رمضان المبارك 2024، وقد سادت حالة من الترقب لقدوم الشهر المبارك من قبل العالم الإسلامي، وذلك في ضوء التوقعات الفلكية التي أوضحت أن بداية الشهر الكريم يوم الأثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس 2024، علاوة على توقع بلوغ شهر رمضان 30 يوماً، ونوافيكم بالمزيد لاحقاً.

موعد بداية شهر رمضان 2024

من المتوقع أن يبدأ الشهر لمبارك يوم 11 مارس 2024، على أن ينتهي وفقاً للحسابات الفلكية الثلاثاء الموافق 9 أبريل اليوم الثلاثين من الشهر الكريم، هذا وأشارات الحسابات الفلكية إلى أن بداية شهر شوال والذي يعد أول أيام عيد الفطر المبارك يوافق 10 أبريل، مع الأخذ في الحسبان أن تلك التواريخ تعتمد بشكل أساسي على رؤية الأهلة مع بداية كل شهر هجري.

عدد ساعات الصيام الأقصر والأطول

نسلط الضوء حول ساعات الصوم المتوقعة 2024، والذي ترتبطٌ بفترة طول النهار، وذلك اعتماداً على خطوط العرض، فكلما كان الموقع أقرب للقطب الشمالي، طالت ساعات الصيام بذلك الوقت بالعام، وكلما ابتعدت الدولة عن خط الاستواء متجهة للجنوب أصبح النهار أقصر.

وبناءًا على التوقعات فقد يكون عدد الساعات خلال الصيام تتعدى 13 ساعة بقليل، وذلك أول الأيام لشهر رمضان المبارك للمنطقة العربية، حيث تضم المنطقة العربية كلاً من دول “مصر، المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، سوريا، الأردن، فلسطين، لبنان، إيران، تركيا”، وذلك بما ينطوي على زيادة أو نقص بسيط بين الدول وبعضها، تتمثل في اختلاف بضع دقائق لساعات الصيام.