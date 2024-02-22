الصحفيين تحتفي برواد المهنة ممن بلغوا سن التقاعد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 10:32 صباحاً - احتفت نقابة الصحفيين، أمس الأربعاء، برواد المهنة ممن بلغوا سن التقاعد، في حشد كبير، وسط مشاهد إنسانية رائعة لشيوخ مهنة الصحافة.

وأقامت لجنة المعاشات بالنقابة، برئاسة أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، تجمعا واحتفالا لتكريم رواد المهنة، حضره أكثر من 300 من شيوخ الصحافة بمختلف المؤسسات (قومية وخاصة وحزبية) رفقة أسرهم، وسط أجواء من البهجة والسعادة عبروا خلالها عن شكرهم للقائمين على هذه الفكرة والفاعلية غير المسبوقة بنقابة الصحفيين، والتي تعكس الوفاء لهم وتتيح لهم فرصة لقاء الأصدقاء عشرة العمر التي حالت ظروف السن أو المرض دون رؤيتهم لفترة طويلة.

وخلال الحفل، استهل أيمن عبدالمجيد مؤسّس فاعلية التكريم، كلمته بالتأكيد على أن هذه الفاعلية تستهدف تكريم الأساتذة والوفاء لجهودهم ومسيرتهم المهنية، وترسيخ قيم الوفاء لدى الأجيال.

وقال عبدالمجيد "سعيت مبكرًا وقبل تولي مسؤولية لجنة المعاشات لمنح الأستاذة حقوقهم، عبر طرح نص تعديل تشريعي على الجمعية العمومية مارس 2022، وهو ما وافقت عليه الجمعية العمومية؛ لتلزم مجلس النقابة بالعمل على إدخال تعديل تشريعي يمنح شيوخ المهنة أعضاء جدول المعاشات الحق في التصويت والترشح والمساواة بين قيمة المعاش والبدل وما يطرأ عليه من زيادات".

وأشار إلى مواصلة استراتيجية تكريم الزملاء والتواصل بين الزملاء، واستحداث شعبة للمبدعين الرواد داخل اللجنة وكذا شعبة للتواصل الإنساني مع رواد المهنة الذين يعيشون بمفردهم.

وبدأ حفل تكريم الرواد بالسلام الوطني المصري، تلاه السلام الوطني الفلسطيني وتأكيد الدعم للأشقاء الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ورفض محاولات تهجيرهم ودعم موقف القيادة المصرية الرافض للتهجير أو المساس بالتراب الوطني.

كما سلم نقيب الصحفيين خالد البلشي، ورئيس لجنة المعاشات شهادات التقدير للرواد، وسط حفاوة بهم وأسرهم.. وقدم المطرب أحمد حمادة فقرة للأغاني الداعمة لفلسطين والوطنية، فيما قدم الكاتب الصحفي مصطفى عبدالخالق رئيس رابطة الرواد والشاعر أحمد سويلم الكاتب الصحفي بدار المعارف فقرات شعرية أضفت البهجة على نفوس الحضور.