بسعر 300 جنيه للكيلو.. طرح اللحوم البلدية في منافذ وزارة الزراعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 10:33 صباحاً - ‫ تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى طرح اللحوم البلدية فى منافذها بسعر 300 جنيه للكيلو على مدار أيام الاسبوع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين وتحت مظلة مبادرة خير مزارعنا لأهالينا.

وأضافت الوزارة، أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى منافذها بالكميات التى يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة، نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء، وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

أوضحت الوزارة، أنه يتم أيضًا توفير مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، وكذلك الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى مثل العسل وزيت الزيتون فى منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة التى تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة لتخفيف العبء عن المواطنين.