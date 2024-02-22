نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث مواعيد وزيادات معاشات مارس 2024: تفاصيل الزيادة وخطوات الاستعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت عمليات البحث عن مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2024 ارتفاعًا كبيرًا، بفعل الزيادة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبلغت نسبتها 15%.

يُضاف إلى ذلك، يتزامن موعد صرف هذه المعاشات مع بداية شهر مارس، مما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024:

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر مارس سيتم قبل حلول شهر رمضان المبارك في 11 مارس 2024. يبدأ تاريخ الصرف في 1 مارس 2024، حيث ستحمل هذه الفترة زيادة جديدة بنسبة 15%.

يتم احتساب هذه الزيادة بتكرار المعاش الأساسي وقسمتها على 100، على سبيل المثال، إذا كان المعاش 10000 جنيه، ستصل قيمة الزيادة إلى 1500 جنيه.

خطوات الاستعلام عن المعاشات بالزيادة:



1. زيارة موقع هيئة التأمينات الاجتماعية.

2. إدخال اسم المستفيد والرقم القومي.

3. اختيار خدمة "الاستعلام عن المعاشات".

4. كتابة بيانات الاستعلام.

5. الضغط على أيقونة "بحث".

6. الحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاش.

بهذه الطريقة، يُتيح النظام للمواطنين معرفة التفاصيل المتعلقة بمعاشاتهم بسهولة ويسر، ويسهم في تيسير الإجراءات لضمان تقديم الخدمات بكفاءة.