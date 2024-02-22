خبير فلسطينى: موقف مصر بوصلة الأمة العربية ودرع لكل تطلعات الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 11:30 صباحاً - علق زيد الأيوبى المحلل السياسى الفلسطينى، على مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، قائلا:" ننظر للموقف المصرى على اعتبار أنه بوصلة كل الأمة العربية والأحرار على مستوى العالم، وهى الدولة التى عمرها 7 آلاف عام لا يمكن إلا أن تكون جانب الحرية والدم الفلسطينى الذى يراق اليوم داخل قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.

وأضاف زيد الأيوبى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مواقف جمهورية مصر العربية دائما وأبدا تشكل درع وحصانة لكل تطلعات الشعب الفلسطينى، لذلك لا نستغرب المواقف العظيمة من الدولة المصرية والشعب المصرى، والجيش المصرى الذى ننحنى له دائما وأبدا.

وأكد زيد الأيوبى أن مصر ستبقى دائما هى رائدة العروبة وقائدة المنطقة وصاحبة القرار الأول والأخير، وعندما تقول مصر كلمتها أمام محكمة العدل الدولية فهذه الكلمة لها مكانة ووزن وتأثير سيؤثر فى مسار الحكم الذى سيصدر عن محكمة العدل الدولية.