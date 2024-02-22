أستاذ بجامعة القدس: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كانت تاريخية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 11:30 صباحاً - قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن جلسات محكمة العدل الدولية التي بدأت، أول أمس، غير مرتبطة بالمذكرة التي تقدمت بها جنوب إفريقيا.

أضاف أيمن الرقب، في مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية كانت تاريخية بما تضمنته من تفاصيل كثيرة عن الاحتلال الصهيوني وجرائمه.

وتابع أن هناك الكثير من القرارات الدولية التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية منذ البداية، لكن لم يتم تفعيل وتطبيق تلك القرارات على الإطلاق.

وواصل "تحدثت المذكرة عن الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بحق الأماكن المقدسة الفلسطينية، وهذه المذكرة المصرية هامة للغاية، لأن مصر وجه الاعتدال في المنطقة بالكامل".