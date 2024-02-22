دراسة تحذر.. 85 ألف من سكان غزة قد يموتون خلال 6 أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 11:30 صباحاً - حذرت دراسة من أن تصعيد الحرب فى غزة سيؤدى إلى وفاة 85 ألف فلسطينى خلال الأشهر الستة المقبلة بسبب الإصابات والأمراض، وذلك وفقا لأسوأ سيناريو ضمن ثلاثة سيناريوهات صاغها علماء أوبئة بارزون فى محاولة لفهم عدد الشهداء المحتمل فى المستقبل بسبب الحرب.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هؤلاء الشهداء سيكونون بالإضافة إلى أكثر من 29 ألف شهيد بالفعل ارتقوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية الوحشية على القطاع فى أكتوبر الماضى. ويمثل هذا التقدير وفيات زائدة، تتجاوز ما كان متوقعا لو لم تكن هناك حرب.

وتتابع الصحيفة قائلة إنه وفقا لباحثين من جامعة جونز هوبكينز وكلية لندن لحفظ الصحة والطب الاستوائى، فإنه فى السيناريو الثانى، وبافتراض عدم حدوث تغيير فى المستوى الحالى للقتال أو وصول المساعدات الإنسانية، قد يكون هناك 58.260 وفاة إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقد يرتفع الرقم إلى 66.720، لو كانت هناك تفشى لأمراض معدية مثل الكوليرا، وفقا للتحليل.

اما فى السيناريو الأفضل بين الاحتمالات الثلاثة، عندما يكون هناك وقف فورى مستدام لإطلاق النار بدون تفشى لأمراض معدية، فإن 6.500 آخرين قد يموتوا خلال الأشهر الستة المقبلة كنتيجة مباشرة للحرب.

وقال د.فرانسيسكو تشتشى، أستاذ الأوبئة والصحة الدولية فى كلية لندن لحفظ الصحة والطب الاستوائى إنه لا يوجد رسالة سياسية أو مناصرة، مشيرا إلى أنهم أرادوا أن يقدموا هذه المعطيات ويضعوها فى أذهان الناس وعلى مكاتب صناع القرار، حتى يمكن القول بعد ذلك إنه عندما تم اتخاذ قرارات محددة كانت هناك أدلة متاحة بشأن تأثير الحرب على الأرواح.