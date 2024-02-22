وفاة الدكتور هاني الناظر بعد صراع مع المرض

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 12:32 مساءً - توفى منذ قليل الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الدكتور محمد الناظر، وفاة والده الدكتور هانى الناظر، وقال فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «انا لله وإنا إليه راجعون ، توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء».



