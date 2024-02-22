نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تنظم مسابقات ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية لطلاب المدن الجامعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عددًا من المسابقات لطلاب المدن الجامعية، وذلك في إطار حرص الجامعة على رعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، وتنفيذًا لخطة الأنشطة الطلابية التي تشهدها المدن الجامعية في كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المسابقات تتضمن مجالات الشعر بالفصحى والعامية، وتلاوةالقرآن الكريم وتجويده، ودوري المعلومات، والمقال، والشطرنج الفردي، والرواية والقصة القصيرة، والطالب المثالي والطالبة المثالية، والعزف والغناء، والتصوير الفوتوغرافي، وخماسي كرة القدم للطلبة، وتنس الطاولة، وماراثون جري مسافات مختلفة للطلبة والطالبات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على الاهتمام بأبنائها الطلاب وخاصة المغتربين منهم، وتوفير أجواء تعليمية ومعيشية لهم على أعلى مستوى من الجودة، موضحًا أن المدن الجامعية ليست للسكن فقط، وإنما هي مكان لممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية، وغيرها.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تُعد من أهم ركائز المنظومة التعليمية حيث تعمل على تزويدهم بالقدرات والمهارات المختلفة، وتتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس كما تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعي الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، وتغرس لديهم قيمة العمل التطوعي وتقوي لديهم العمل بروح الفريق.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارات المدن الجامعية ستتولى الإعلان عن المسابقات المختلفة حتى يتسنى للطلاب الموهوبين المشاركة واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن الجامعة قد حددت عدة شروط للاشتراك في المسابقات المطروحة، كما حددت الجوائز التي تمنح للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقات المختلفة.