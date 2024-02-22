نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم الملتقى القومي لتدريب قيادات الاتحادات الطلابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قاعة حسن حسني بجامعة حلوان انطلاق فعاليات الملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية تحت شعار "شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة"، وياتى المشروع القومى وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وقد عقدت فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور السيد الشحات مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بوزارة الشباب والرياضة.



وتضمنت فعاليات اليوم الأول ورش عمل لعدد 7 لجان (الثقافية - الإعلامية - الفنية - الرياضية - الجوالة والخدمة العامة - الأسر الطلابية - الاجتماعية والرحلات - العلمية والتكنولوجية) بجانب ورشة عمل لرؤساء ونواب رؤساء الاتحاد بالكليات.

وتهدف ورش العمل إلى تبادل الأفكار حول الأنشطة الطلابية والتدريب على المهارات القيادية، حسب ما أكده الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة مشيرًا إلى أهمية دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

وتستمر فعاليات الملتقى خلال أيام 21،22، 29 فبراير 2024، وتتضمن فعاليات اليوم الثاني لقاءً حواريًا حول ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، بجانب استكمال ورش العمل. أما اليوم الثالث فيشهد عرض التوصيات الناتجة عن ورش العمل، ولقاءً حواريًا بعنوان "الانتحار والأمن السيبراني".



وتقام فعاليات الملتقى تحت إشراف الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، واتحاد طلاب الجامعة بحضور الطالبة نادين عبد الحليم القائم بعمل رئيس الاتحاد.

وحاضر فى ورش العمل مجموعة من المدربين وهم د. محمود رشاد، ا. سارة هاشم، ا. احمد بسطامى، ا. مدحت علام، ا. احمد عبد الله، ا. أميرة شحاتة، ا. هبه سمير.

جانب من اللقاء