نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة الدكتور هاني الناظر بعد صراع مع المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي منذ قليل، الدكتور هاني الناظر، بعد صراع ورحلة طويلة من إصابته بمرض السرطان.

وقال نجله الدكتور محمد الناظر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر في ذمة الله، صلاة الجنازة اليوم الخميس 22 فبراير، في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد، بجوار مستشفى زايد التخصصي، بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

ونعى الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي السابق، الدكتور هاني الناظر قائلًا: “لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان من له الدوام رحم الله أستاذى ومعلمى وصاحب الفضل على بعد الله سبحانه وتعالى وعلى جيل كامل من شباب الباحثين”.

وقال: "الإنسان الخلوق الكريم الطبيب هانى الناظر- رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق يرحل الطيبون تباعا اللهم الحقنا بهم فى دار الحق على خير، لا إله إلا الله محمد رسول الله".