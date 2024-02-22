أحمد سلامة: إنشاء منصة حياة كريمة بالفيوم يهدف لوضع مشكلات المواطن على رأس الأولويات

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أحمد جودة - القاهرة - تدشين منصة حياة كريمة بالفيوم لتسهيل التواصل مع الجهات التنفيذية وسرعة حل المشكلات

أحمد سلامة: كل الجهات المختصة متوفرة على منصة حياة كريمة لسرعة التواصل مع المواطنين

قال الدكتور أحمد سلامة رئيس مجموعة إنشاء منصة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم وضع معايير جديدة، للمشروعات التابعة للمبادرة، وذلك بهدف أن يضع مشكلات المواطن على قائمة الأولويات مثل توفير المواصلات وقربها من المدارس أو المنشآت الحكومية وكذلك المياه.

وأضاف "سلامة"، خلال كلمته بجلسة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال القطاع الصحي، أن المنصة تعمل علي حل تلك المشكلات، التي يواجهها المواطن، وترسل إلى المحافظ، ليواجهها لجهات المختصة، لتعامل معاها، وكذلك وجود الهيئة الهندسية علي المنصة تساعد في حل المشكلات القائمة في المشروعات، كما وجود مجلس النواب والشيوخ يساعد في ايجاد حلول للمشكلات التي يواجهها المواطن داخل المحافظة.

وأكد أنه في حالة تم حل الشكوى من الجهات المختصة، تقوم المنصة بإبلاغ المواطن بذلك عن طريق إرسال رسالة، بجانب أن الهدف الرئيسي للمنصة هي متابعة المشروعات القائمة وتمويلها والمتابعة مع الجهات التنفيذية لتلك المشروعات.

وأوضح رئيس مجموعة إنشاء منصة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، أن من أهم الأدوار التي تقوم بها المنصة، هي فرز مشكلات المواطنين، لمتابعة المحافظ والجهات المعنية لها، لتوجيها للمختصين.

وأشار "سلامة" إلى أن المنصة دشنت تطبيق جديد، يعمل على تجميع صور المشروعات، لمتابعة الجهات التنفيذية سير العمل، وإرسال شكاوي المواطنين إلى المحافظ، ومتابعة حلها

يذكر أن مؤتمر دور التكنولوجيا في تطوير قطاعات الدولة المختلفة، انطلق أمس تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عدد من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات، وبمشاركة ٢٤ جامعة مصرية، وعمداء كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي وخبراء التكنولوجيا.