الأهلى يصل مطار كوماسي استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 01:29 مساءً - وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى مطار كوماسي استعدادا لخوض مباراته ضد ميدياما الغاني غدا الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وغادرت بعثة الأهلي، برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، مطار أكرا في غانا منذ قليل متوجهة إلى مطار كوماسي؛ استعدادا لخوض مباراة ميدياما ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.

وحرص الدكتور مهند مجدى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، رئيس بعثة الفريق فى غانا، على متابعة كل الترتيبات الإدارية الخاصة لرحلة الفريق من مطار أكرا إلى مطار كوماسى، والاطمئنان على عدم وجود أى عقبات فى طريق البعثة بالتنسيق مع السفير أيمن الدسوقى، سفير مصر فى غانا، الذى رافق البعثة منذ وصولها إلى مطار أكرا حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.

كما حرص مهند مجدى على الحديث مع مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، وأفراد الجهاز المعاون له بعد الظروف الطارئة التى تعرضت لها الطائرة التى أقلعت بالبعثة من مطار القاهرة، وعدم قدرتها على الطيران من مطار أكرا والمبيت بأحد الفنادق القريبة من المطار.