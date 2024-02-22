ضبط مرتكبي واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية بالمقطم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (عاملان) لقيامهما بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم بارشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (مقيم بمحافظة الغربية) تم ضبطه.

- ضبط ( عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلـــوب "المُغافلة" وأقر بارتكابه (6) وقائع، وتم بارشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النيــة" (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) تم ضبطه.

- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" واعترف بارتكاب (7) وقائع، تم بارشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) تم ضبطه.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.