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الأوقاف تعلن انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للطالبات الوافدات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للطالبات الوافدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندريةللطالبات الوافدات والمسجلات على منحة مكتب الزكاة الكويتي
وذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الإسلامي الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبالتعاون مع مكتب بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة، وقد انطلقت صباح اليوم الخميس ٢٢/ ٢/ ٢٠٢٤م فعاليات معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للطالبات الوافدات والمسجلات على منحة مكتب الزكاة الكويتي من مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي يستضيف ( 50 ) طالبة من الدارسات بالأزهر الشريف والجامعات المصرية من دول ماليزيا، وتايلاند، وإندونيسيا.
جدير بالذكر أن برنامج المعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية ورياضية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية، كما يتضمن محاضرات علمية هامة، يحاضر فيها كبار العلماء والمفكرين والمثقفين.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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