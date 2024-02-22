وفاة الدكتور هاني الناظر بعد صراع مرض السرطان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 02:25 مساءً - توفي اليوم الخميس، الدكتور هاني الناظر، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأصيب الدكتور هانى الناظر من بسرطان الدم يسمى "ليمفومة بيركت"، وهو من السرطانات التي تؤثر على الخلايا الليمفاوية ب، ويمثل حوالي 0.3 إلى 1.3% من جميع الأورام الليمفاوية.

ويتم علاج هذا النوع من السرطان من خلال العلاج الكيميائي، حيث يتم خضوع المريض به لقتل الخلايا السرطانية المنتشرة في الجسم، وبحسب الأبحاث فإن العلاجات الكيميائية الحديثة أثبتت قدرتها في جدية احتمالات الشفاء التام، ويُمكن معالجة نحو 90% من مرضى الليمفومة بواسطة دمج بين العلاجات الكيميائية المختلفة.