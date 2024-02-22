سائق مازيمبي يصدم سيارات بعثة بيراميدز فى الكونغو (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 02:26 مساءً - تسبب سائق حافلة نادي مازيمبي والتي خصصها النادي الكونغولي لبعثة بيراميدز في مدينة لوبومباشي، في تحطيم وتكسير سيارات بعثة الفريق لدى وصولها إلى الكونغو لخوض مباراة مازيمبي.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة من ظهر السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة نادي بيراميدز مساء الأمس، إلى لوبومباشي بعد رحلة طيران خاصة وفرتها إدارة النادي استغرقت 7 ساعات ونصف، قبل أن تفاجأ بأن سائق النادي المضيف تسبب في تحطيم سيارات البعثة بشكل غريب للغاية.

ويؤكد مسئولو بعثة بيراميدز أن البعثة سالمة تماما ولا توجد أي مشاكل جراء هذا الحادث والفريق يستعد بكل جدية وتركيز لمواجهة مازيمبي وتحقيق الفوز وتأمين التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال.