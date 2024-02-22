نقيب أطباء القاهرة تنعى هاني الناظر: جابر للخواطر ورمز للعطاء

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أحمد جودة - القاهرة - نعى مجلس نقابة أطباء القاهرة الأستاذ الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث الذى وافته المنية صباح اليوم.

وقالت الدكتورة شرين غالب نقيب أطباء القاهرة أن الدكتور هاني الناظر كان رمزًا للعطاء طوال مسيرته العلمية والعملية.

وأضافت نقيب أطباء القاهرة أن الدكتور هاني الناظر كان جابرًا للخواطر، محبًا للجميع، ندعو الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر، وينفعه بما علّم وعمل.