وزير الصحة ينعى هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والآسى، الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمجلس القومي للبحوث، وأحد رواد علاج الأمراض الجلدية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كان الدكتور هاني الناظر، يخضع للعلاج من مرض السرطان، منذ عدة أشهر، حتى وافته المنية، صباح اليوم الخميس.