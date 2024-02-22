نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعوة عامة للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة الأطباء البيطريين 2024، برئاسة الدكتور ناجى سلام، جميع الأطباء البيطريين المُرشحين على جميع المقاعد الانتخابية - سواء كانت نقابة عامة أو نقابات فرعية - لحضور اجتماع عام يوم الأحد الموافق 2024/2/25 الساعة الثانية عشرة بنادي الأطباء البيطريين بالعجوزة، وذلك لمناقشة النقاط التالية:

1- مناقشة الاعدادات اللازمة ليوم الانتخابات للوصول إلي مستوي أمثل لها.

2- عمل توكيلات المرشحين لمندوبيهم في اللجان، نظرا لأنه لن يسمح لأي فرد بالتواجد داخل اللجان دون توكيل صادر من لجنة الإشراف على الانتخابات "مقابل رسوم إدارية لمن يرغب".

3- الحصول على نسخة من أعضاء الجمعية العمومية سواء محافظة أو قطاع أو جمهورية طبقا لآخر تحديث "مقابل رسوم إدارية لمن يرغب".

وأكد رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، أنه سيتم الرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الاقتراع، المقرر لها الأربعاء 6 مارس 2024.