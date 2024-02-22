وزيرة الهجرة تتفقد القافلة الطبية لمؤسسة صناع الخير في قرية دمو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 03:31 مساءً - السفيرة سها جندي: الدولة المصرية تضع الفئات الأكثر احتياجا على رأس أولويتها.. ونتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني

السفير سها جندي: حريصون على دعم الفئات الأولى بالرعاية الطبية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

محافظ الفيوم يشيد بجودة الخدمات التي تقدمها القافلة الطبية في دمو

ضمن فعاليات زيارتها إلى محافظة الفيوم، في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، تفقدت السفير سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القافلة الطبية لمؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمدرسة الفندقية بقرية دمو، ضمن جولتها بالمحافظة، حيث رافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والاستاذة سارة مأمون معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي.

وحرصت السفيرة سها جندي على تفقد القافلة بمختلف تخصصاتها، حيث استمعت إلى عدد من المواطنين، معربة عن سعادتها بما شاهدته من دعم الأسر الأكثر احتياجا، كما وجهت الشكر إلى القائمين على القافلة؛ لجهدهم المبذول لدعم المواطنين الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم من العلاج والدواء، بجانب توفير عدد من النظارات الطبية للمحتاجين إليها من أبناء القرية.

وأشادت وزيرة الهجرة بالخدمات الطبية المقدمة في القافلة والتخصصات المتوفرة بها لعلاج المرضى الأكثر احتياجا، مؤكدة أن جهود وزارة الهجرة للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج في تدريب الكوادر الطبية أمر مهم ومثمر، بالإضافة لتنظيم شبكة قوافل طبية وعيادات متنقلة في إطار مبادرة «مراكب النجاة» لصالح أهالي القرى الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة أعمال للشباب، بما يحقق تنمية مستدامة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن القافلة الطبية المجانية للكشف عن أمراض العيون، لطلاب مدرسة دمو الفندقية وأهالي المنطقة، تتضمن تقديم خدمات الكشف في مجالات الحد من مسببات العمى بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسليمها لمستحقيها، موضحة أن القافلة تأتى بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الهجرة من جانب، ومؤسسة صناع الخير تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من جانب آخر.

وأشارت الوزيرة إلى أن القافلة تأتي تفعيلًا لدور مؤسسة صناع الخير في خدمة المجتمع وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في خدمة القرى الأكثر احتياجًا، مبينة أن مؤسسة صناع الخير، واحدة من المؤسسات التي تقدم الكثير من الدعم من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة القرى الأكثر احتياجًا، حيث تستهدف القافلة خدمة أهالي قرية دمو من خلال تقديم الخدمات الطبية المجانية بمختلف التخصصات، وهذا فضلا عن تفقد سيادتها للمبادرات الوطنية الخاصة بالصحة.

ومن جهته، أشاد د. أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بجودة الخدمات التي تقدمها القافلة الطبية للمترددين عليها، مؤكداً أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الرئاسية، لافتاً إلى جهود المحافظة في التشبيك بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتقديم الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات، بالشكل الذي يعود بالإيجاب في تحسين الحياة المعيشية لمواطني الفيوم.

كما أكد محافظ الفيوم أن المحافظة تبذل قصارى جهدها في تنظيم القوافل الطبية المجانية، بالتنسيق بين مختلف الجهات المتخصصة، للتيسير على المرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أهمية التوسع في تنظيم العديد من القوافل لتشمل كافة القطاعات ومختلف الفئات، وزيادة عدد تخصصاتها لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين، لحين الانتهاء من الوحدات الصحية والمراكز الطبية الجاري إنشاؤها من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً أن القيادة السياسية تضع نصب عينيها صحة المواطنين وتوفير الخدمات العلاجية والطبية لهم بشكل ميسر.

من جانبهم، قال القائمون على قافلة "عينك في عينينا" الطبية التابعة لمؤسسة صناع الخير والخاصة بالكشف على أمراض العيون في قرية دمو بالفيوم، إنه يتم عمليات إزالة المياه البيضاء ومنح نظارات طبية عقب ١٠ أيام مجانا، وأشاروا إلى أنه تم الكشف على 500 حالة، وتم صرف عدد 230 قطرات عيون، وتم عمل 180 نظارة طبية، وتم تحويل 65 عملية عيون.