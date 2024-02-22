محطات هامة فى حياة طبيب الإنسانية الدكتور هانى الناظر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 03:32 مساءً - رحل منذ قليل عن عالمنا اليوم الخميس الدكتور هانى الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، وتلقى المصريون هذا الخبر ببالغ الحزن والأسى على "طبيب الإنسانية" "جابر الخواطر" الذى لطالما خدم البسطاء دون مقابل.

ولد الدكتور هانى محمد عز الدين الناظر فى حي المنيل عام 1950، وتمتد جذوره إلى عائلة أبو دومة الشهيرة في مدينة طما بمحافظة سوهاج.وقد ورث الطب عن والده الذى يعتبر أول قدوة له، حيث كان يذهب معه إلى عيادته في شبرا.

ومنذ نشأته من طفولته وهو يشاهد والده أثناء قيامه بمهام مهنته وطريقة تعامله الإنسانية مع المرضى، ليتشبع بكل هذه التفاصيل وكبر معه حلم أن يصبح "دكتور الغلابة". وفى نفس عيادة والده استكمل الدكتور هاني الناظر مشوار والده الطبي، وفى نفس تخصص "الأمراض الجلدية".

لكن نصف درجة في مجموع الثانوية العامة حرمته من حلم دخول كلية الطب، فالتحق هانى الناظر بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وبالرغم من ذلك لم يستسلم ويستغني عن حلم الالتحاق بكلية الطب الذى طالما حلم به.

وبعد تخرجه من كلية الزراعة أصبح مساعد باحث بقسم الفارماكولوجي بالمركز القومي للبحوث في إبريل 1976، ثم قرر أن يستكمل الدراسات العليا في مجال النباتات الطبية والالتحاق بكلية الطب في الوقت ذاته والتحق بكلية الطب حتى حصل على شهادة بكالوريوس في نفس تخصص والده.

ومنذ عام 2009، وهو أستاذ باحث بشعبة البحوث الطبية في المركز القومي للبحوث كما نال درجة الزمالة من الكلية الملكية البريطانية للأطباء 2006 وأصبح أستاذا باحثا بقسم بحوث الأمراض الجلدية، شعبة البحوث الطبية، في نوفمبر 2009، كما شغل منصب رئيس المركز القومى للبحوث سابقاً.

تفاصيل الأيام الأخيرة قبل رحيله:

أثار خبر وفاة دكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، حالة من الحزن الشديد بين نشطاء السوشيال ميديا ومحبيه، سواء من الشخصيات العامة والمواطنين البسطاء. قبل وفاة دكتور هانى الناظر بما يقرب من أسبوع، تعرض لو عكة صحية شديدة جدا، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج بسرعة، حيث عانى من نوع خطير من السرطان. نشر حينها الدكتور محمد، نجل الدكتور هانى الناظر، بوست على صفحته الشخصية يعلن فيه عن تدهور حالة والده يطالب فيه المتابعين بالدعاء لوالده. وقال محمد الناظر، فى منشوره: "الدكتور هاني الناظر للأسف بعد ما كان اتحسن جدا، حالته تدهورت جامد فجأة.. محتاجين دعاءكم". وبالفعل تفاعل حينها المتابعون ورواد السوشيال ميديا من مصر والعالم العربي بشكل سريع مع منشور الدكتور محمد هانى الناظر عن مرض والده، وانهالت عليه الدعوات بالشفاء والصحة. وظل الدكتور هانى الناظر يتلقى علاج السرطان طوال هذه الفترة، ولكن فوجئنا اليوم، الخميس، بإعلان ابنه الدكتور محمد الناظر خبر وفاته على “فيس بوك”.