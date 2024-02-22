وسط حضور الأهل والأصدقاء.. وصول جثمان هانى الناظر مسجد المجمع الإسلامى بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 03:32 مساءً - وصل منذ قليل جثمان الدكتور هانى الناظر، مسجد المجمع الإسلامى بالشيخ زايد، استعدادا لأداء الجنازة على الراحل بعد صلاة العصر وسط حضور الأهل والأصدقاء.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الناظر أعلن وفاة والده الدكتور هانى الناظر، فى منشور عبر حسابه الرسمى على فيس بوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله والدى الدكتور هانى الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس فى المجمع الإسلامى فى الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصى بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".