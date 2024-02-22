نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات اعتبارًا من أول مارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات أسباني مطور و"VIP" اعتبارًا من أول مارس.

جدول تركيبات قطارات السكة الحديد

قالت الهيئة، في بيان، قبل قليل، إن بيانات هذه القطارات كما يلي:

1- اعتبارا من يوم الجمعة 1 / 3 / 2024:

- تعديل تركيب قطار 917 مكيف القاهرة/ الإسكندرية بعربات أسباني مطور (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 2008 مكيف الإسكندرية/ أسوان بعربات أسباني مطورة (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 2010 مكيف القاهرة/ أسوان بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP) وبنفس جدوله الحالي.

2- اعتبارا من يوم السبت 2 / 3 / 2024:

- تعديل تركيب قطار 2009 مكيف أسوان/ القاهرة بعربات أسباني مطور (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 2011 مكيف أسوان/ القاهرة بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP) وبنفس جدوله الحالي.

3- اعتبارا من يوم الأحد 10 / 3 / 2024 يتم تعديل قطاري 1902 / 989 مكيف القاهرة/ أسوان والعكس بعربات أسباني مطور بالتركيب (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور) وبنفس جداولهم الحالية.