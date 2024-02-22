صندوق تحيا مصر يوفر 413 طن مواد غذائية لـ 170 ألف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 04:32 مساءً - أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الخميس، قافلة جديدة محملة بنحو 413 طن من المواد الغذائية الجافة، وذلك ضمن قوافل مبادرة أبواب الخير لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة القليوبية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وفي ذلك الإطار، استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قافلة أبواب الخير، ليتم توزيعها على 170 ألف مواطن من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، في عدة مراكز منها بنها وطوخ وكفر شكر وشبين القناطر والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة والعبور والخصوص في محافظة القليوبية.

من جانبة، أكد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن قوافل مبادرة أبواب الخير مستمرة في توفير المواد الغذائية ووجبات الإفطار للصائمين حتى نهاية شهر رمضان المعظم، وتحصل كل أسرة على كرتونة 12.5كيلو تحتوي على 5 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم.

وأضاف المدير التنفيذي للصندوق، أن مبادرة أبواب الخير تستهدف الأسر الأولى بالرعاية طبقًا لقواعد الأسر المستهدفة لدى الصندوق، حيث تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى كافة المستحقين، في كل القرى والنجوع في جمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر، أن مبادرة أبواب الخير لها عظيم الأثر لأنها تلمس حياة المواطن بشكل مباشر خلال شهر رمضان الكريم، حيث توفر المواد الغذائية الجافة، وتوفر الملايين من وجبات الإفطار والسحور للصائمين من خلال توزيع الوجبات الساخنة من الدواجن والأسماك واللحوم، وتأتي المبادرة ضمن اهتمام الصندوق بتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير الغذاء والكساء والأغطية، فضلًا عن تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.