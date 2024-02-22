نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يستقبل نائب وزير خارجية ماليزيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 04:32 مساءً - استقبل السفيرحمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، يوم ٢٢ فبراير الجارى، نائب وزير خارجية ماليزيا "داتوك محمد بن الأمين" ووفد البرلمانيين المرافق له؛ وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وزيادة الاستثمارات الماليزية في مصر.

كما تم تبادل وجهات النظر ازاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلي رأسها الأزمة فى غزة، حيث شهد اللقاء استعراض الجهود المصرية المبذولة للتوصل الي وقف إطلاق النار ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطينى. وعبر نائب وزير الخارجية الماليزى عن شكر وتقدير بلاده للجهود المصرية النشطة لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة، ومن بينها المساعدات المقدمة من ماليزيا، مؤكدا محورية دور مصر لوقف الحرب والدفع نحو تحقيق السلم والاستقرار والأمن في المنطقة.