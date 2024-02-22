النقل تعلن عن مكاتب ومواعيد حجز أتوبيسات السوبر جيت

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 04:32 مساءً - أعلنت وزارة النقل عن مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من مكاتب الحجز المختلفة في إطار سعي الوزارة إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب من خلال أسطول متميز من الحافلات.

شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت

تعد شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى الشركات وزارة النقل التي تقدم خدمات نقل الركاب الخارجيـــة والداخلية لمختلف المحافظات من خلال اسطول من الحافلات المتميـــــزة كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني.

خدمات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت

تقدم الشركة خـــدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافلات ذكية صديقة للبيئة يبلغ أجمالـي عــــــــدد الخطــــــــــــوط علـى مستوي الجمهورية (36) خـط تمتلك الشركة أسطولًا متنوعًا يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا،بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

خطوط شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت

ويتم نقل الركاب من خلال السوبر جت عبر خطوط محددة على شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة وذلك من (الأسكندرية - الساحل الشمالى - مرسي مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ الغردقه المنيا اسيوط قنا سوهاج الاقصر سفاجا نوبيع ) وقريبا من (اسماعيليه - منصوره).