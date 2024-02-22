مراكز غير محسومة في الأهلي قبل مباراة ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 04:33 مساءً - استقر الجهاز الفني للأهلي على غالبية عناصر التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام ميدياما الغاني مساء الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لكن يبقى أكثر من مركز لم يتم حسمه حتى الآن، في ظل وجود مفاضلة بين أكثر من لاعب قبل هذه المباراة.

البداية مع مركز المهاجم، حيث يفاضل كولر بين الدفع بأحد الثنائي وسام أبو علي وأنتوني موديست، مع غياب محمود كهربا عن رحلة الأهلي إلى غانا.

وفي مركز قلب الوسط يفاضل كولر بين الثنائي كريم نيدفيد وعمرو السولية للدفع به أساسيا في المباراة، بينما المركز الثالث في الجناح الأيمن، حيث يدرس عودة بيرسي تاو أو استمرار طاهر محمد طاهر وإن كان الأقرب هو عودة تاو لقيادة هذا المركز.

بينما حسم الجهاز الفني باقي المراكز، حيث يحرس مصطفى شوبير عرين الأهلي ومعه رباعي الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وثنائي الوسط أكرم توفيق وإمام عاشور وفي الجناح الأيسر حسين الشحات.

وبدأ مسئولو الاهلى إنهاء إجراءات سفر المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر للنمسا من أجل الخضوع لجراحة عاجلة في الركبة، وتأكد غياب ديانج عن مباريات الاهلى لمدة شهر ونصف بعد معاناته من آلام فى الركبة تستدعي إجراء جراحة بسيطة خلال الأيام المقبلة.

وعانى ديانج من آلام فى الركبة طاردته الفترة الماضية بشكل جعل اللاعب يخضع لفحوصات طبية الأيام الماضية وتقرر خضوع اللاعب لجراحة فى غضون أيام ، وغاب ديانج بسبب الإصابة عن رحلة الأهلي الأخيرة في الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت الجمعة الماضى، بدوري الأبطال وأنتهت بالتعادل السلبي.

فيما حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، على الاطمئنان على برنامج تأهيل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق،وعقد جلسة معه مؤخراً ويواصل محمد الشناوي تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي في «الجيم» بعد جراحة الكتف التي خضع لها مؤخرًا ، ويعكف السويسري مارسيل كولر، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.