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أحمد جودة - القاهرة - هل تضمن الزيادة الجديدة؟.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة 2024

يشكل صرف المرتبات شهريًا موعدًا مهمًا ينتظره العديد من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يعتبر هذا الحدث جزءًا أساسيًا من ترتيبات حياتهم المالية، وفي إطار الاهتمام المستمر بشؤون العمال، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة من القرارات الهامة للعاملين في الدولة، تشمل زيادة في الحد الأدنى للأجور.

وبينما يتطلع العديد من الأفراد لمعرفة تفاصيل صرف مرتبات شهر فبراير 2024، يأتي هذا التقرير عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية ليقدم لكم تفاصيل شاملة حول مواعيد الصرف وأي تغييرات أو زيادات قد تم الإعلان عنها. تابعونا للحصول على المعلومات الدقيقة والتحديثات حول الأحداث المالية والقرارات الحكومية المتعلقة برواتب العاملين.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير

سيتم البدء فى صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالقطاع الحكومي اليوم الخميس الموافق 22 من شهر فبراير الجاري، ويستمر الصرف حتى 28 من فبراير ولا تتضمن الأجور هذا الشهر الزيادة التى أقرها الرئيس.

أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وسيتم صرف المرتبات لشهر فبراير من خلال البنوك ومن خلال الصراف الإلى للبنك الأهلى وبنك مصر والبنوك الأخرى. أو من خلال فروع البريد المصري وصراف البريد المتوفر فى كافة أماكن الجمهورية.

تفاصيل زيادة المرتبات الجديدة:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن زيادة الحد الأدنى للأجور اعتباراً من مارس لعام 2024، وتبلغ الزيادة حوالي 50 بالمئة ليصل الحد الأدنى شهريًا إلى 6000 جنيه، كما تتراوح زيادة العاملين بالهئيات الاقتصادية بين 1000 جنية إلى 1200 جنية وذلك على حسب الدرجة الوظيفية، وكل هذه القرارات تأتي ضمن تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين فى مصر.