نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظرة الوداع.. نجل الدكتور هاني الناظر يلقى النظرة الأخيرة على الجثمان (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر الدكتور محمد الناظر، نجل الراحل الدكتور هاني الناظر مسجد المجمع الإسلامى بالشيخ زايد قبل صلاة الجنازة على والده، والحزن يكسو ملامحه، وهو يلقي بنظرة الوداع على جثمان الراحل.

وقبل قليل شيع العشرات من أهل ومحبي وأصدقاء الراحل الدكتور هانى الناظر، جثمانه عقب صلاة الجنازة في مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، إلى مقابر الأسرة حيث مثواه الأخير.

وكان الدكتور محمد الناظر، أعلن اليوم الخميس وفاة والده الدكتور هاني الناظر، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة عصر اليوم بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وعانى الدكتور هاني الناظر من أحد أنواع سرطان الدم يسمي ليمفومة بيركت، وهو من السرطانات التي تؤثر على الخلايا الليمفاوية ب، ويمثل نحو 0.3 إلى 1.3% من جميع الأورام الليمفاوية.

ويتم علاج هذا النوع من السرطان من خلال العلاج الكيميائي، حيث يتم خضوع المريض به لقتل الخلايا السرطانية المنتشرة في الجسم.