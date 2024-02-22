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التعليم تعلن انطلاق مسابقة "أكفأ مدرسة ثانوى / فني تأسيس عسكري" بمشاركة 597 مدرسة

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أحمد جودة - القاهرة - بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري..

جانب من المسابقة

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة أكفأ مدرسة على مستوى المرحلة الثانوية (ثانوى عام - فنى تأسيس عسكري)، وذلك في الفترة من ۱۷ فبراير إلى ٧ مارس ٢٠٢٤.

جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وتهدف المسابقة إلى خلق روح التنافس بين طلاب المدارس الثانوية، ورفع الروح المعنوية لهم، فضلا عن متابعة تطوير الحالة الإدارية والفنية للمدارس خلال العام الدراسي ۲۰۲۳ / ٢٠٢٤، حيث يبلغ إجمالي عدد المدارس المشتركة في المسابقة (٥٩٧) مدرسة.

يذكر أن التأسيس العسكري يطبق في بعض مدارس الثانوية العامة والدبلومات الفنية لتحقيق الانضباط الطلابي من حيث الالتزام بالحضور والمظهر العام والسلوكيات التي يمارسها الطالب داخل المدرسة، وكذلك زيادة الوعى الوطني لدى الطلاب بشأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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