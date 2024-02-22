مصطفى مدبولي: الصفقة الاستثمارية الجديدة توفر مئات الآلاف من فرص العمل



احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 05:30 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب موافقة المجلس في اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، إن الدولة تسعى حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.