نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جرام الفضة في مصر اليوم الخميس 22 فبراير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر جرام الفضة في مصر اليوم الخميس 22 فبراير 2024، يبحث العديد من الأشخاص عن سعر جرام الفضة في اليوم الخميس 22 فبراير 2024، وذلك نظرًا لأن الفضة تُعتبر من المعادن الثمينة بعد الذهب، وتُعد بديلًا جيدًا في ظل ارتفاع أسعار الذهب.

يعتبر البعض الاستثمار في الفضة خيارًا مناسبًا، خاصةً بالنسبة للشباب الذين يتطلعون إلى الزواج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وفي هذا السياق، يسجل سعر جرام الفضة اليوم الخميس 22 فبراير 2024، بعيار 999، نحو 49 جنيهًا.

يجدر بالذكر أن سعر جرام الفضة كان قد وصل إلى نحو 8 جنيهات في عام 2020، مما يجعل نسبة الخسائر في الفضة أقل بكثير من الذهب.

تسجيل سعر جرام الفضة اليوم الخميس 22-2-2024

حيث سجل سعر أونصة الفضة العالمية اليوم الخميس 22 من فبراير سعر 23.36 دولارا للشراء، ونحو 23.28 دولارا للبيع.

سعر الفضة النقية عيار 999

تم تسجيل سعر جرام الفضة النقية عيار 999 اليوم نحو 49.63 جنيها.

سعر الفضة البريطانية عيار 958

بينما تم تسجيل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 اليوم 47.59 جنيها.

سعر الفضة الإسترليني عيار 925

وسجل سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 اليوم 45.95 جنيها.

سعر الفضة العملات عيار 900

حيث زادت سعر عملات الفضة سجلت أسعار جرام الفضة العملات عيار 900 اليوم 44.71 جنيها.

سعر فضة المجوهرات عيار 800

حيث تم تسجيل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 اليوم 39.74 جنيها.

سعر الفضة عيار 880

سجل سعر جرام فضة عيار 800 اليوم 43.71 جنيها.

سعر كيلو الفضة اليوم الخميس 22 فبراير

حيث سجل سعر كيلو الفضة اليوم إلى 100 ألف و123 جنيها، كذلك أصبحت المصنعية على الخام تكون أقل من المشغولات الفضية، ولذلك نسبة الخسائر في الفضة أقل من الذهب بكثير.

سعر بيع الفضة المستعملة اليوم

أما بخصوص سعر جرام الفضة المستعملة فيتداول سعر جرام الفضة من 15 إلى 25 جنيهات، علما بأن المشغولات الفضية المستعملة تكون أقل في المصنعية، عن سبائك الفضة الخام وكذلك المشغولات الفضية الجديدة.