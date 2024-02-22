نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهنية للمعلمين تقرر مد فتح باب التقدم للبرامج الرقمية لتغيير المسمى الوظيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم، مد فتح باب التقدم للبرامج الرقمية لتغيير المسمى الوظيفي على منصة المعلم للتدريب عن بعد للمرشحين لعام 2023، وذلك من يوم الأحد 25 فبراير وحتى يوم الثلاثاء 27 فبراير.

ووجهت أكاديمية المعلم، تعليمات مهمة للتقدم لتغيير المسمى الوظيفي، على أن يقوم المعلم بالتالي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني www.pat.edu.eg

والاطلاع على الإعلان والشروط جيدًا.

2- حجز الحقيبة الرقمية والتي تم برمجتها لتوافق تخصص المستهدف.

3- التأكد من كتابة رقم المحمول والبريد الإلكتروني بدقة، حيث يتم إرسال رسالة تأكيد من نظام الدفع الإلكتروني (فوری بای).

4- الإطلاع على المادة المعرفية للحقيبة التدريبية جيدًا قبل حجز ميعاد الاختبار.

5- حجز مكان وميعاد الاختبار بالفرع التابع له المستهدف طبقًا للمواعيد المتاحة على المنصة في الميعاد الذي يتم حجزه بمعرفته.

6- يقوم المستهدف بإحضار الأوراق التالية وتسليمها إلى الفرع التابع له: صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة_ صورة بطاقة الرقم القومى سارية_ طابع الشهيد_ صورة إيصال سداد (فوری بای).

7- التزام المستهدف بجميع قواعد الاختبار الإلكتروني بالفرع التابع له وتنفيذ توجيهات المسئول عن قاعة الاختبار.