الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 06:31 مساءً - حالة الطقس، كشف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

الأحوال الجوية

وقالت "غانم" خلال تصريحات للتليفزيون المصري:"لا تزال الأحوال الجوية مستقرة على كافة أنحاء البلاد، مع قيم درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجة إلي درجتين مئويتين، وتصل العظمى علي القاهرة الكبرى إلي 21 درجة مئوية خلال ساعات النهار".

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة جنوب الصعيد

وأضافت:"أكثر المحافظات تأثرا بارتفاع قيم درجات الحرارة هي جنوب الصعيد وتصعيد العظمى علي تلك المناطق خلال ساعات النهار الي 30 درجة مئوية، لكن خلال فترات الليل تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ.

أجواء شديدة البرودة

ولفتت إلي أن هناك أجواء شديدة البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل، متوقعة استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

ارتفاع درجات الحرارة

وأكد: حدوث ارتفاع جديد في قيم درجات الحرارة خلال ساعات النهار ومع منتصف الأسبوع المقبل تصل العظمى علي القاهرة الكبرى الي 25 درجة مئوية.

مناطق سقوط الأمطار

وتوقعت وجود فرص لسقوط الأمطار غدا علي بعض المناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر اقصى غرب البلاد، وفي مجملها امطار لا تؤثر علي الأنشطة اليومية.

نصيحة الأرصاد الجوية

ونصحت المواطنين عدم الانخداع باَشعة الشمس وعدم تخفيف الملابس لأننا لا نزال في فصل الشتاء ويلاحظ اجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 17

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى:14

الطقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يسود طقس دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا فى الصباح الباكر وليلا.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية أيام الخميس والجمعة والسبت.