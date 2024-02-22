طارق سعدة يؤكد: الصفقة الاستثمارية تدل على ثقة المؤسسات الدولية فى اقتصاد مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 06:32 مساءً - أشاد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين بجهود الحكومة ونجاحها في اجتذاب استثمارات أجنبيه ضخمة، مضيفا أن أكبر صفقة استثمار مباشر والتي أعلنت عنها الحكومة اليوم تدلل على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأضاف طارق سعدة في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، قرار صائب جاء في وقته، مشيرا الى أن تلك الصفقة تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في مناخ الاستثمار المصري وضخ النقد الأجنبي لتوفير العملة في السوق المحلية المصرية مما يساهم في عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى في توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وخلق فرص عمل لأبناء الشعب المصرى وتشجيع مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق المصرى.

ولفت الى أن هذه الصفقة تحقق انفراجه في التحديات الاقتصادية الحالية ، وبداية لصفقات جديدة وفتح انطلاق للاقتصاد المصري، مشيرا الى نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية وهو ما يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية بالاقتصاد المصرى وقدرته على تخطى التحديات.

وأوضح نقيب الإعلاميين أن ذلك ينعكس إيجابا على الدولة المصرية والاقتصاد المصرى والمواطن المصرى، مشيرا الى أن هذا الضخ للنقد الأجنبي في السوق المصرى يساعد على تخفيف حدة التضخم وهبوط الأسعار مرة أخرى ويساعد في توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المصرية وبأسعار معقولة.