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أحمد جودة - القاهرة - "مفاجأة غير متوقعة" عروض رنين اليوم الخميس 22-2-2024 تصدم الجميع، ستقدم لكم رنين في هذه الفقرات عروضها اليومية ليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024. تعتبر رنين منافذ مميزة لتقديم عروض يومية وأسبوعية على جميع الأدوات المنزلية بتخفيضات وخصومات جذابة.

ستستمر هذه العروض من اليوم الخميس 22 فبراير حتى يوم السبت 24 فبراير، وتشمل جميع الفروع المنتشرة في المدن والمحافظات، تابعونا للاطلاع على تفاصيل هذه العروض والاستفادة من التخفيضات المميزة.

عروض رنين اليوم الخميس 22-2-2024

يبحث الكثير من العرائس عن أسعار مناسبة ومخفضة للأدوات المنزلية في ظل ارتفاع الأسعار، لذلك سوف نقدم لكم عروض رنين اليوم الخميس 22-2-2024 على كافة أنواع الأدوات المنزلية بأسعار مخفضة، وهي كالتالي:

طقم طاجن فرن، مستطيل 2 قطعة مقاس 30_35، بسعر 1،499 جنيه، بدلًا من 1،760 جنيه.

طقم حلل ستانلس 10 قطع، بسعر 5،999 جنيه، بدلًا من 7،040 جنيه مصري.

حلة ضغط ستانلس 8 لتر، بسعر 1،599 جنيه، بدلًا من 1،870 جنيه.

طقم سيراميك 9 قطع تركي، بسعر 5،549 جنيه، بدلًا من سعر 6،000 جنيه.

طقم جرانيت 9 قطع تركي، بسعر 5،549 جنيه، بدلًا من سعر 6،000 جنيه.

طقم تفلون 9 قطع تركي، بسعر 5،549 جنيه، بدلًا من سعر 6،000 جنيه.

طقم حلة ارمتال 8 قطع، بسعر 4،399 جنيه، بدلًا من سعر 5،160 جنيه.

عروض رنين اليوم الخميس على الأدوات المنزلية