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أحمد جودة - القاهرة - "مفاجأة غير متوقعة" عروض رنين اليوم الخميس 22-2-2024 تصدم الجميع، ستقدم لكم رنين في هذه الفقرات عروضها اليومية ليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024. تعتبر رنين منافذ مميزة لتقديم عروض يومية وأسبوعية على جميع الأدوات المنزلية بتخفيضات وخصومات جذابة.
ستستمر هذه العروض من اليوم الخميس 22 فبراير حتى يوم السبت 24 فبراير، وتشمل جميع الفروع المنتشرة في المدن والمحافظات، تابعونا للاطلاع على تفاصيل هذه العروض والاستفادة من التخفيضات المميزة.
عروض رنين اليوم الخميس 22-2-2024
يبحث الكثير من العرائس عن أسعار مناسبة ومخفضة للأدوات المنزلية في ظل ارتفاع الأسعار، لذلك سوف نقدم لكم عروض رنين اليوم الخميس 22-2-2024 على كافة أنواع الأدوات المنزلية بأسعار مخفضة، وهي كالتالي:
- طقم طاجن فرن، مستطيل 2 قطعة مقاس 30_35، بسعر 1،499 جنيه، بدلًا من 1،760 جنيه.
- طقم حلل ستانلس 10 قطع، بسعر 5،999 جنيه، بدلًا من 7،040 جنيه مصري.
- حلة ضغط ستانلس 8 لتر، بسعر 1،599 جنيه، بدلًا من 1،870 جنيه.
- طقم سيراميك 9 قطع تركي، بسعر 5،549 جنيه، بدلًا من سعر 6،000 جنيه.
- طقم جرانيت 9 قطع تركي، بسعر 5،549 جنيه، بدلًا من سعر 6،000 جنيه.
- طقم تفلون 9 قطع تركي، بسعر 5،549 جنيه، بدلًا من سعر 6،000 جنيه.
- طقم حلة ارمتال 8 قطع، بسعر 4،399 جنيه، بدلًا من سعر 5،160 جنيه.
عروض رنين اليوم الخميس على الأدوات المنزلية
- طقم حلة 8 قطع تيمبو، بسعر 3،299 جنيه، بدلًا من سعر 3،870 جنيه.
- طقم 11 قطعة بغطاء استانلس حلة (18-22-26-30)+ قلاية غويطة 28+ جريل 26+ طاجين 30، بسعر 7،299 جنيه، بدلًا من سعر 8،565 جنيه.
- طقم جرانيت ويف 25 قطعة، بسعر 7،999 جنيه، بدلًا من سعر 9،270 جنيه.
- مقلاية غويطة، بسعر 269 جنيه، بدلًا من 330 جنيه.
- طقم صينية فرن 2 قطعة، بسعر 1،399 جنيه، بدلًا من 1،645 جنيه.
- مقلاية تيلفون، بسعر 269 جنيه، بدلًا من 340 جنيه.
- طقم فاكهة مربع زجاج، بسعر 299 جنيه، بدلًا من 350 جنيه.
- طقم صينية بورجام زجاج حراري، بسعر 399 جنيه، بدلًا من 470 جنيه.
- طقم عشاء أركوبيركس، بسعر 3،999 جنيه، بدلًا من 4،350 جنيه.
- منشر غسيل بلاستيك، بسعر 499 جنيه، بدلًا من 535 جنيه.
- شيالة حلويات بورسلين، بسعر 1،099 جنيه، بدلًا من 1،170 جنيه.
- طقم توزيع سيليكون 8 قطع، بسعر 349 جنيه، بدلًا من 410 جنيه.
- طقم سكاكين 8 قطع، بسعر 699 جنيه، بدلًا من 810 جنيه.