نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "القاهرة - منوف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارا من يوم السبت الموافق 24/2/2024، تشغيل قطار 533 (خدمة جديدة) بعربات تحيا مصر بين (القاهرة - منوف).

ويقوم القطار من القاهرة الساعة 4:10 صباحًا ويصل منوف الساعة 6:25 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

كما قررت الهيئة اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 23/2/2024 امتداد مسير قطار 556 ركاب (طنطا - منوف) لمحطة القاهرة حيث يقوم من طنطا الساعة 6:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:55 مساءً طبقا للجدول المرفق.

ويترتب على ما سبق تعديل جدول مسير قطار 534 طبقًا للجدول المرفق.

يأتي ذلك في إطار التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.