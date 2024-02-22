كتلة الحوار تثمن جهود الحكومة لإتمام أكبر صفقة استثمارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 07:29 مساءً - أعرب الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، عن تثمينه لمجهودات مجلس الوزراء والقائمين على إبرام صفقات الاستثمار المباشر وضخ استثمارات بالعملات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري.

وأكد باسل عادل، أن التماهى مع مخطط التنمية العمرانية المستهدف يحقق غايتين أولاهما إنفاذ المخطط العمراني العام وتحقيق مستهدافاته، مما يساهم في رفع معدل النمو وثانيهما رفع معدلات التشغيل والتوظيف، مما يسهم في دوران عجلة الاقتصاد والاستثمار ويحد من عوامل التضخم المحلي بدوران رأس مال عامل.

ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.