نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التصويت غدا.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نقابة المهندسين 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة المهندسين موعد انتخابات 2024، ووجهت الدعوة لأعضائها للتصويت، المقرر عقدها غدا الجمعة، والتي تقام على عدد من المراكز النقابية في المحافظات.

المراكز النقابية التي تقام عليها الانتخابات

وقالت إن انتخابات نقابة المهندسين 2024 على عدد من المراكز النقابية وهي مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، إجمالي أعداد مُرشحين 343 مهندسا.

بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

أعداد المرشحين

بلغت أعداد المرشحين على شعبة الهندسة المعمارية "31 مهندسا فوق السن، 20 مهندسا تحت السن"، وعلى شعبة الهندسة المدنية " 21 مهندسا تحت السن، 54 مهندسا فوق السن"، الهندسة الميكانيكية " 22 مهندسا تحت السن، 47 مرشحا فوق السن"، الهندسة الكهربائية " 19 مهندسا تحت السن، 67 مهندسا فوق السن"، شعبة الهندسة الكيميائية والنووية "6 مهندسين تحت السن، 11 مهندسا فوق السن"، شعبة هندسة تعدين وبترول " 10 مهندسين تحت السن، 14 مهندسا فوق السن"، شعبة هندسة غزل ونسيج "4 مرشحين تحت السن، 17 مرشحا فوق السن".

موعد الانتخابات

تقام يوم الجمعة 23 فبراير من الساعة 10 صباحا حتى 7 مساء.

كم عدد المقارات الانتخابية

25 مقرا للتصويت بالانتخابات بكافة المحافظات بدءا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساء.

الضوابط الواجب مراعتها في الانتخابات

- إجراء الانتخاب طبقًا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 م وتعديلاته والنظام الداخلي.

- الحضور شخصي ولا يجوز التوكيل كما يجب إحضار بطاقة الرقم القومي وكارنية عضوية النقابة.

- التوجه إلى موظف التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور وطباعة إيصال التسجيل ثم تقديمه إلى لجنة الانتخابات.

- من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى عام 2022، طبقا للمادة (13) من قانون نقابة المهندسين.