نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح المعامل العلمية البحثية بمتحف الحضارة بالفسطاط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح اليوم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بمرافقة الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، المعامل العلمية البحثية المتخصصة في التحاليل الدقيقة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

كما ألقى كلمة نيابة عن السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار ناقلا تحيته للجميع بهذه المناسبة وعن سعادته بافتتاح هذهالمعامل والتي ستضيف أهمية كبيرة للمتحف القومي للحضارة المصرية ليؤكد على دوره كمنارة ثقافية وعلمية متكاملة تساهمفي حماية التراث المصري، كونه مؤسسة ذات إمكانيات ثقافية وعلمية متميزة ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع، لافتا إلى أن المعامل بما تمتلكه من تجهيزات وفرق عمل على أعلى مستوي يعد مصدرا هاما من مصادر زيادة الدخل ورفع العوائدالإقتصادية للمتحف باعتبارها وحدات ذات طابع اقتصادي، بما يمكن المتحف من تحقيق عوائد كبيرة من خلال أعمال تحاليل العينات التي سوف يتم إجراؤها في هذه المعامل، بالإضافة إلى المشروعات العلمية والبحثية المشتركة.

وأشار إلى أن افتتاح هذه المعامل اليوم يأتي إنطلاقا من دور المتاحف كمنارات للتعليم والتعلم وقلاعا للبحوث العلمية المتقدمة التي تواكب روح العصر، وكمثال يحتذي به بين المتاحف المصرية والذي يأتي متوافقا مع شعار المجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم" لعام 2024 في جعل المتاحف مركزا للتعليم والبحث العلمي، مؤكدا أن هذه المعامل سوف تساهم بماتمتلكه من وحدات للبحوث والتحاليل ووحدات الأشعة والقياس في تطور البحث العلمي ليس فقط في مجال الآثار ولكن فيمختلف المجالات العلمية ذات الصلة.

كما أعرب الدكتور أحمد غنيم عن سعادته الشخصية بافتتاح هذه المعامل، موجهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذاالحدث الهام وفريق عمل المتحف بالكامل.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف إلى أن افتتاح اليوم كان تحديا كبيرا للمتحف حيث كان من المقرر افتتاحها منذ عدة سنوات إلى أن المتحف واجه العديد من العقبات المالية والإدارية ليأتي اليوم للاعلان عن هذا الافتتاح العظيم.

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